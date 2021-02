Stadtteilgrenzen in Düsseldorf : Bürgerverein enttäuscht über Politik

Grafenberg Die Parteien in der Bezirksvertretung 7 äußern sich hinsichtlich der gewünschten Grenzerweiterung von Grafenberg skeptisch. Aber der Bürgerverein will nicht aufgeben.

Ziemlich enttäuscht ist der Bürgerverein Grafenberg über die Antworten der Parteien in der Bezirksvertretung 7 hinsichtlich der anvisierten Grenzverschiebung zu Lasten von Ludenberg und zu Gunsten von Grafenberg. Der Vorstand des Bürgervereins hatte zur Vorbereitung eines neuen eingeschränkten Antrags in dem Stadtteilgremium die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden um eine grundsätzliche Bewertung des Anliegens gebeten.

Offensichtlich soll seiner Meinung nach versucht werden, die Einreichung des Antrags weiter hinauszuzögern. „Dabei haben unsere Befrager zwischen Pöhlenweg und Fahneburgstraße an jeder Haustür geklingelt. Schon der mündliche Zuspruch war überwältigend und ebenso eindeutig positiv wie die zurückgesandten Fragebögen“, so Naujoks. Repräsentativ sei die Befragung ebenfalls gewesen, denn in dem benannten Gebiet habe jeder Haushalt einen Fragebogen, wenn nicht persönlich, dann in seinen Briefkasten, erhalten. „Und die Verwaltung lehnte ihrerseits eine weitere Umfrage im Rahmen der letzten Kommunalwahl ab, die mit geringen Mehrkosten möglich gewesen wäre“, sagt Naujoks.