Baumschutz in Düsseldorf : Umspannwerk wird nicht versetzt

Baumschutz in Düsseldorf

Torben Beisch, Geschäftsführer der Netzgesellschaft (rechts), erklärte Bürgern die Pläne zum neuen Umspannwerk an der Grünewaldstraße. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Die Netzgesellschaft hat vor Ort die Pläne für das Werk vorgestellt. Diese werden nicht mehr geändert, da ein neuer Standort nicht genehmigungsfähig sei.

Gut 20 Bürger sind zu einem Ortstermin gekommen, bei dem die Netzgesellschaft Kostenpflichtiger Inhalt über ein geplantes neues Umspannwerk an der Grünewaldstraße informierte . Die Pläne sorgen für Kritik, da für den Bau ein kleines Wäldchen gerodet werden muss und auch mehrere Bäume, darunter eine Platane mit einem Umfang von 3,20 Metern, gefällt werden sollen.

Die Bürger hatten die Hoffnung, vor Ort die Netzgesellschaft von einer Verschiebung des Baukörpers in Richtung Rhein überzeugen zu können. Dadurch würden die Fällungen überflüssig werden. Vor einigen Jahren war man mit solch einem Vorschlag in der unmittelbaren Nachbarschaft erfolgreich gewesen. „Für die Einrichtung der Flüchtlingsunterkunft sollten 14 Bäume gefällt werden. Ich habe dann das gesamte Areal neu vermessen und die Bauten neu angeordnet. Dadurch musste nur einer der 14 Bäume gefällt werden“, sagt Anwohner Ulrich Stammel.

Torben Beisch, Geschäftsführer der Netzgesellschaft, erklärte aber vor Ort, dass es diesmal für eine Verschiebung des Baukörpers keinen Spielraum gebe. So wurde die Genehmigung für das Werk nur genau für den vorgestellten Standort erteilt, da damit zahlreiche Vorgaben erfüllt werden können. „Wir haben selber auch geprüft, den Baukörper in Richtung Rhein zu verschieben, aber das war unter anderem nicht möglich, weil wir damit zu nahe an den Nistplatz eines Bussard-Pärchens kämen.“