OB vermittelte : Düsseldorfer Karnevalisten sollen Rabatt in der Rheinterrasse bekommen

Düsseldorfer Karnevalisten sollen Rabatt in der Rheinterrasse bekommen

Die Rheinterrasse in Düsseldorf. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Oberbürgermeister Geisel verkündete im Rat, er habe eine Einigung mit der Firma Stockheim erzielt, was die Miete für den Veranstaltungssaal betrifft. Die Karnevalisten hatten zuvor wegen einer kräftigen Erhöhung Krach geschlagen.

Eigentlich wollte die CDU im Stadtrat am Donnerstag einen Antrag zur Unterstützung des Brauchtums in Düsseldorf stellen, nachdem im vergangenen Oktober bekannt geworden war, dass für Karnevalsvereine das Feiern in der Rheinterrasse teurer wird. Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) machte den Antrag jedoch gegenstandslos, indem er verkündete, dass er eine Einigung mit dem Pächter, der Firma Stockheim, erzielt hat. Für die Session 2021 einigte sich Stockheim mit dem OB auf einen Rabatt von 50 Prozent auf die Raummiete. Die Karnevalsfreunde der katholischen Jugend (KakaJu) sollen im nächsten Jahr nur Miete für den Radschläger-Saal bezahlen müssen.