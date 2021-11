Nach langem Ringen : Parkscheinautomat-Problem in Golzheim ist gelöst

Golzheim Ein Parkscheinautomat hat für einigen Unmut gesorgt, nachdem er zunächst fast im Vorgarten eines Hauses aufgestellt werden sollte. Jetzt gibt es eine Einigung.

So groß am Anfang auch der Ärger über die Pläne der Stadt war, so groß war am Ende auch die Erleichterung: Der von der Verwaltung an der Ecke von der Orsoyer und Gelderner Straße in Golzheim geplante neue Parkscheinautomat soll um ein Stück versetzt werden, sodass er nicht mehr an der direkten Grundstücksgrenze von Kyra und Jan Brenn stehen wird. Die Anwohner waren nicht damit einverstanden, dass der meterhohe Parkscheinautomat quasi in ihrem Vorgarten aufgestellt werden soll und hatten ihr Anliegen und die Sorge einer Wertminderung für ihr Haus – erfolgreich – in den Anregungs- und Beschwerdeausschuss eingebracht.