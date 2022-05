Golzheim : Restaurierungspläne für Rheinpark

Düsseldorf Das neue Parkpflegewerk stellt die Sanierung des Rheinparks Golzheim vor und wirft einen Blick auf die bewegte Historie des Parks inklusive vieler Abbildungen.

Rund 50 Prozent des Baumbestandes im Rheinpark Golzheim zerstörte Sturm „Ela“ 2014. Ebenso wie die anderen großen Parkanlagen der Stadt soll nun auch der Rheinpark wiederhergestellt werden. Dafür stellten Umweltdezernentin Helga Stulgies, Gartenamtsleiterin Doris Törkel und Gartendenkmalpfleger Tobias Lauterbach am Dienstag vor Ort das dafür erarbeitete Parkpflegewerk vor. 2024/25 sollen dann die Arbeiten beginnen. „Wenn alles nach Plan läuft, können wir uns dann zum 100. Jubiläum des Parkes über dessen Wiederherstellung freuen“, so Stulgies.

Fertiggestellt wurde der damals neugestaltete Rheinpark nach Vorlagen des damaligen Düsseldorfer Gartendirektors Walter von Engelhardt 1929; zuvor diente der damals noch „Kaiser-Wilhelm-Park“ genannte Grünstreifen am Rheinufer vor allem als Messe- und Ausstellungsfläche. Von Engelhardt entwarf ein simples Grundgerüst mit Rosskastanienallee und leiterartigen Verknüpfungen, die an den Kreuzpunkten von Baumgruppierungen gesäumt sind. Insbesondere letztere sollen wieder neu entstehen. „Wir hatten einen dramatischen Verlust von 249 Bäumen“, erläutert Doris Törkel. Bislang seien 100 Bäume auf Spendenbasis neu gepflanzt worden, weitere sollen in den nächsten Jahren folgen. Dabei sollen historische Baumarten reflektiert, aber auch wo nötig an die neuen klimatischen Bedingungen angepasst werden.