Quartiersfest soll Düsseldorfer verbinden „Wenn nicht in die Kirche, dann raus auf die Straße“

Auch die schwindende Relevanz der Kirchen habe mit der Vereinsamung zu tun. „Immer weniger Menschen gehen zum Gottesdienst.” Das Quartierfest wolle aber niemanden zur Rückkehr in die Kirche drängen, betont Nückel. „Uns geht es vor allem um den mitmenschlichen Aspekt. Wir möchten den Leuten, die nicht in die Kirche gehen, zeigen, dass wir trotzdem da sind.” Das Motto laute deshalb: „Wenn nicht in die Kirche, dann raus auf die Straße.“