Deutschlands schönstes Gerichtsgebäude : Die Geheimnisse des Oberlandesgerichts in Düsseldorf

Foto: Endermann, Andreas (end) 11 Bilder Die schönsten Seiten der Justiz

Düsseldorf Das Oberlandesgericht an der Cecilienallee in Düsseldorf besticht durch seine neubarocke Innenarchitektur aus der Kaiserzeit. Viele historische Zeugnisse erinnern an geschichtsträchtige Momente in der 111 Jahre alten Geschichte des Gebäudes. Ein Besuch vor Ort.