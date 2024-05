Ein Ort für Düsseldorfer Meisterschüler „Fünfzehnwochen“ eröffnet Ausstellungsraum in Golzheim

Aber erst einmal wird am Sonntag in den neuen Räumen eine Ausstellung mit Arbeiten der renommierten Künstlerin Simone Mack eröffnet. Die Düsseldorferin hat ihr Studium an der Kunstakademie als Meisterschülerin abgeschlossen und ist in zahlreichen internationalen Einzel- und Gruppenausstellungen vertreten. Simone Mack studierte auch Komposition neuer Musik. Und gerade in den collageartigen Installationen zeigt sich ihre biografische und künstlerische Erfahrung. Unter dem Ausstellungstitel „Was, wenn der Himmel verhangen ist?“ zeigt sie im „Fünfzehnwochen“-Raum in Golzheim ein Zusammenspiel von Zeichnungen und Skulpturen. Außerdem sind von ihr und Manuel Ruf je eine Installation zu sehen. Simone Mack erklärt: „Passend zu dem Off-Ausstellungsraum-Charakter werden großformatige Zeichnungen an den Wänden hängen. Die großen Zeichnungen sind vorrangig mit Buntstiften/Schraffur und/oder Kohlestiften erstellt worden. Außerdem zeige ich Tuschezeichnungen.“ Simone Macks Arbeiten wurden gerade unter dem Titel „Wildnis“ in einer großen Ausstellung in Aalen bei Stuttgart gezeigt und sind ab Oktober im Kunstverein Brühl – Thema Wald – zu sehen. Zur Vernissage am Sonntag, 12. Mai um 15 Uhr wird auch Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke in Golzheim erwartet.