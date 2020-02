Kultur in Düsseldorf : Theaterlabor liest in der alten Hochschule aus Effi Briest

Golzheim (nika) Effi Briest beruht nicht nur auf einer wahren Geschichte, sie spielt in Teilen auch noch in Düsseldorf. Erzählt wird in dem Roman aus dem Leben von Elisabeth von Ardenne, die mit ihrem Mann einige Jahre in Benrath wohnte.

Umso spannender ist Effi Briest von Theodor Fontane für das Theaterlabor Traumgesicht, das sich mit der jungen Frau in den letzten Monaten auseinandergesetzt hat. Sigrid Abendroth und Wolfgang Keuter werden am Samstag, 29. Februar (18 Uhr), und Sonntag, 5. April (16 Uhr), aus Effi Briest lesen. Die beiden Akteure bewegen sich frei auf der Bühne und erzählen mehr, als dass sie vorlesen.

Das Theaterlabor Traumgesicht ist eines der kleinsten Kammertheater in NRW und im Dezember 2018 in einige Räume der leeren Fachhochschule in Golzheim an der Georg-Glock-Straße 15 gezogen. Einer der Gründer ist Wolfgang Keuter. „Ich bin durch und durch ein gescheiterter Schauspieler“, sagt Keuter, der das klassische Regie-Theater nicht mehr leiden mochte. Er lernte fernöstliche Meditationstechniken, verknüpfte sie mit dem europäischen, ergänzt mit Elementen aus dem japanischen Schauspiel. Auf dem Spielplan stehen aktuell auch Stücke wie „Alte Liebe“ nach Elke Heidenreich und Bernd Schröder sowie „Der Tor und der Tod“ von Hugo von Hofmannsthal.