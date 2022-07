Gastro-Test in Düsseldorf : Türkisch-mediterrane Finessen in Golzheim

Düsseldorf Das Restaurant Finest Lezzet in Düsseldorf-Golzheim übernimmt die Räume des Rosati und legt neben türkischen Spezialitäten viel Wert auf passende Weine. Unser Gastro-Test.

Was ist das Konzept? „Lezzet“ bedeutet „Geschmack“ auf Türkisch. Lokman Yildirim, der als gelernter Koch aus Istanbul nach Deutschland kam, betreibt mit seinen Brüdern bereits seit acht Jahren das Lezzet an der Seydlitzstraße in Pempelfort. Nun hat er mit Geschäftspartner Bredemeier das Finest Lezzet in Golzheim eröffnet. Der Name ist Programm: Die Besitzer setzen auf hochwertige türkisch-mediterrane Küche. Außerdem legen sie einen besonderen Schwerpunkt auf eigens aus der Türkei importierte Weine, die speziell mit ihrem Speisen-Angebot harmonieren.