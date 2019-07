Verkehr in Düsseldorf : Fußgängerbrücke wird abgerissen

Golzheim Autofahrer müssen am Wochenende mit Umleitungen am Kennedydamm rechnen.

Autofahrer müssen sich ab Freitagabend auf Umleitungen rund um den Kennedydamm einstellen. Die Fußgängerbrücke, die in Höhe der Hans-Böckler-Straße verläuft, wird abgerissen. Die Arbeiten starten am Freitag, 26. Juli, 21 Uhr, und werden voraussichtlich am Montag, 29. Juli, 5 Uhr beendet sein. Der Kennedydamm wird in dieser Zeit zwischen Danziger Straße und Kaiserswerther Straße/Ecke Homberger Straße gesperrt. Umleitungen hat das Amt für Verkehrsmanagement ausgeschildert.