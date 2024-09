So war das Düsseldorfer Golzheim Fest Musik, Streetfood und Trödelkram

Das Solinger Quartett von Hang out in Trees lässt sich nicht auf ein Genre festlegen. Die vier Herren mixten munter Reggae, Funk und Soul, schmeckten das Ganze mit einem Spritzer House and Lounge ab und fertig war der coole Summersound. Mit der Düsseldorfer Kombo Lex Easy & The Mambo Club hielt Latin Jazz Einzug in Golzheim. An Vibraphon, Klarinette, Kontrabass, Piano und mit feinster Percussion präsentierten sie eine wilde Reise durch die 70er und 80er Jahre, mit vielen bekannten TV- und Filmmelodien.