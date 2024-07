Düsseldorf Fashion Days Marc Aurel präsentiert die erste Kollektion im neuen Showroom

Düsseldorf · An der Kaiserswerther Straße feiert das Gütersloher Unternehmen seine Showroom-Premiere in Düsseldorf. Warum die Adresse bei Modehändlern in ganz Europa so bekannt ist.

23.07.2024 , 12:57 Uhr

Im neuen Showroom: Marketing-Managerin Lena Tommek (l.) und Petra Stollhans, Kreativ-Chefin des 52 Jahre alten Mode-Unternehmens Marc Aurel. Foto: Uepress

Von Dagmar Haas-Pilwat