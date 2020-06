Verkehr in Düsseldorf : Erster „Pop-Up“- Radweg ist eröffnet

Verkehr in Düsseldorf

Der Popup-Radweg in Düsseldorf. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/Ingo Lammert

Düsseldorf Ab jetzt können Radfahrer in Düsseldorf bis Ende August ungestört auf ihrer eigenen Spur von der Oberkasseler Brücke bis zur Messe radeln. Allerdings gelten außerhalb der Sommerferien nur an den Wochenenden.

Der erste „Pop-Up“ – Radweg in Düsseldorf wurde am Samstag offiziell eröffnet. Gelbe Linien und rotweiße Pylonen markieren die drei Kilometer lange Strecke, die von der Oberkasseler Brücke bis zur Messe führt. Mindestens bis zum 31. August soll der Radweg geöffnet bleiben.

„Es ist eine der beliebtesten Fahrradstrecken in Düsseldorf. Durch den Weg wollen wir den Fahrern ein sicheres Freizeitvergnügen ermöglichen“, berichtet Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel.

Auf dem ersten Stück bis zur Kreuzung mit der Homberger Straße wurde die am Rhein gelegene Autospur zu einem in beide Fahrtrichtungen nutzbaren Radweg umgewidmet. Nach Geisel geht es bei dem Projekt jedoch nicht darum den Autoverkehr einzuschränken. Vielmehr stehe eine effizientere Nutzung des öffentlichen Straßenraums für alle Verkehrsteilnehmer im Fokus.Und ab Ende Juni lockt auf dem Messegelände auch der Freizeitpark Düsselland sicher viele Besucher an, die gern das Fahrrad nutzen wollen.