Start-up aus Düsseldorf Bei Kerzenmacherin Paulina ist Kreativität Familientradition

Noch steckt das Unternehmen in den Kinderschuhen, doch Paulina Neiser genießt die Selbstständigkeit und das kreative Arbeiten. Damit steht sie ganz in der Tradition ihrer Familie. Statt neue Stadtquartiere oder Häuser am Reißbrett zu entwerfen, war ihr Vater – seines Zeichens Architekt, Künstler, Bildhauer und Bastler – stets auf der Suche nach Gebäuden mit Geschichte, nach ehemaligen Fabrikhallen und am liebsten solchen aus Backstein. Nachdem er 1992 die Fabrikhalle im Innenhof an der Tußmannstraße, die einst dem Vater des Schriftstellers Heinrich Spoerl gehörte, entdeckt und sie zusammen mit seinem Schwiegervater zu dem Ensemble von heute gemacht hatte, war der Knoten geplatzt: Der 1957 in Düsseldorf geborene und 2018 gestorbene Piet Neiser konzentrierte sich auf den Erhalt und die Weiterentwicklung historischer Ensembles wie das berühmte „Les Halles“. Sein Herzensanliegen war es: neuen Nutzen zu schaffen.