Müll in Düsseldorf : Der Frankenplatz ist wieder sauber

Düsseldorf Bei einer Müllsammelaktion wurde besonders viel Verpackungsmüll von Essenslieferungen gefunden. Aber auch eine „wilde“ Toilette in den Büschen ist ein Problem.

Selbst ist die Frau, dachten sich Bernadette Niehaus und Bezirksbürgermeisterin Annette Klinke (Grüne), als sie den Zustand des Frankenplatzes in Augenschein genommen hatten – und das, obwohl die Awista die Wege, Rasenflächen und Spielplätze der rund 21.600 Quadratmeter großen Grünanlage an der Roßstraße zuletzt noch vom allergrößten Unrat befreit hatte. „Wir müssen wohl vor allem in den Sträuchern und den versteckten Ecken gucken. Da ist noch enorm viel Müll zu finden“, sagte Niehaus, die normalerweise mit ihrer Aktion „Reiner Rheinpark“ sonntags den Rheinpark von unrechtmäßig entsorgten Hinterlassenschaften befreit.

Van gen Haßend eröffnete auch die inoffizielle Suche nach dem „Catch of the day“. Sie präsentierte ein wuchtiges, halb-verrostetes Fahrrad-Kettenschloss. Judith Scholz hatte ein Plastikgewehr zum Wasserspritzen im Angebot, während auch noch eine Kühltasche mit Kühlakkus aus den Büschen gezogen wurde. „Selbstverständlich kann man es sich auch draußen gemütlich machen, essen und trinken. Nur sollte man am Ende auch alles, was man mitgebracht hat auch wieder einsammeln“, sagt Scholz.