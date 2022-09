Im Düsseldorfer Aquazoo : Schwarzspitzen-Riffhai starb an Altersschwäche

Schwarzspitzen-Riffhai starb an Altersschwäche

Düsseldorf Im Juli fanden Tierpfleger einen Schwarzspitzenriffhai tot in seinem Becken im Aquazoo Düsseldorf. Nach Untersuchungen in der Uni Hannover steht jetzt die Todesursache fest.

Der 20 Jahre alte Schwarzspitzen-Riffhai, der am 24. Juli im Aquazoo verendet ist, starb an Altersschwäche. Untersuchungen der Tierärztlichen Hochschule Hannover haben diese Annahme der Zooleitung jetzt bestätigt. Demnach kommen weder Parasiten noch ungünstige Wasserqualität als Ursache für die festgestellten Zelldegenerationen in Frage.