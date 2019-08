Benefizkonzert in Düsseldorf : Musik für und von Flüchtlingskindern

Golzheim/Stockum Damit Flüchtlingskinder seine Leidenschaft für die Musik teilen können, organisiert Kevin Hunder-Conolly Benefizkonzerte.

Seit fünf Jahren gestaltet der 15-jährige Kevin Hunder-Conolly zusammen mit seinen Musikfreunden und Musiklehrern Benefizkonzerte, deren Erlös seinem Projekt „Integration durch Musik“ zugutekommt. Von den Spendengeldern werden Musikunterricht, Noten und Instrumente für Flüchtlingskinder finanziert. Zurzeit werden so sieben Kinder gefördert, die unter anderem aus Syrien, Afghanistan, Iran und Eritrea stammen. Durch die Beschäftigung mit der Musik erleben sie immer wieder ein paar unbeschwerte Stunden in ihrem Alltag, in dem die Fluchterlebnisse oft noch nachwirken. Einige der jungen Musikschüler werden ihr Können beim nächsten Benefizkonzert präsentieren. Dieses findet am Samstag, 31. August, um 16 Uhr in der Tersteegenkirche am Tersteegenplatz 1 statt.