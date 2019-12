Weihnachten in Düsseldorf : Weihnachtsfreude für arme Familien in Gerresheim

Bringen die mit Süßigkeiten gefüllten Weihnachtstüten in den Stiftssaal von St. Margareta - einem von zwei Standorten der Gerresheimer Caritas-Diakonie-Sprechstunde -, wo sie an bedürftige Familien verteilt werden: (v.l.) Diakon Oliver Steinbrecher (katholische Kirchengemeinde St. Margareta), Diakonin Beate Albert (evangelische Kirchengemeinde Gerresheim), Ingrid Schmitz (ehrenamtliche Mitarbeiterin der Caritas-Diakonie-Sprechstunde am Standort Hardenbergstraße), Mechtild Schmölders (Mitarbeiterin der Caritas-Diakonie-Sprechstunde am Standort Stiftssaal) und Michael Brockerhoff (Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Gerricus). Foto: Fröhling/Angelika Fröhling

Am heutigen Dienstag werden die letzten von insgesamt 450 mit Süßigkeiten gefüllten Weihnachtstüten an bedürftige Familien aus Gerresheim und Knittkuhl verteilt. Das Besondere daran: In den Tüten steckt für jedes Kind ein Spielzeug-Gutschein im Wert von 10 Euro.

Wie schon in den Jahren zuvor haben sich die katholische und die evangelische Kirche in Gerresheim mit der Bürgerstiftung Gerricus zusammengetan, um gemeinsam die Aktion „Weihnachtsfreude“ für arme Familien auf die Beine zu stellen. In den sieben katholischen Kirchen im Düsseldorfer Osten und in der evangelischen Kirchengemeinde Gerresheim wurden Ende November leere Weihnachtstüten an Kirchgänger, Besucher des Cafés „Mittendrin“ und Kita-Eltern ausgegeben, verbunden mit der Bitte, sie mit weihnachtlichen Süßigkeiten für Kinder zu füllen und je nach Möglichkeit für die Gutscheine zu spenden. „Für die große Unterstützung beim Füllen der Weihnachtstüten sind wir sehr dankbar“, sagt Michael Brockerhoff, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Gerricus, die die Gutscheine jedes Jahr zu einem Großteil finanziert. „Insgesamt betrachtet sind allerdings weniger Spenden als in den Jahren zuvor eingegangen, sodass wir noch um finanzielle Unterstützung bitten“, so Brockerhoff. Für die Spielzeug- und Drogerie-Gutscheine werden rund 13.500 Euro benötigt. Info: buergerstiftung-gerricus.de.