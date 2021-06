Natur in Düsseldorf : Waldbaden in Gerresheim für einen guten Zweck

Düsseldorf Gudrun Titze lädt zur Sommersonnenwende zu einem Rundgang ein. Mit der bundesweiten Aktion wollen die Waldbaden-Experten der Natur etwas zurückgeben und Naturschutzprojekte der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald unterstützen.

In ganz Deutschland wird am Montag, 21. Juni, Wladbaden zur Sommersonnenwende angeboten. Mehr als 50 Waldbaden-Experten werden unterwegs sein, in Düsseldorf Gudrun Titze zu einem Rundgang ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Gerricusstraße 33 in Gerresheim. Mitmachen kann jeder, ganz gleich, ob er oder sie schon mal Waldbaden ausprobiert hat oder nicht. Im Mittelpunkt beim Waldbaden geht es um die Begegnung in und mit der Natur Die Teilnahme kostet 25 Euro pro Person, das Geld wird komplett an die Naturschutzprojekte der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald gespendet.