Tom Schrage zeigt schräge Kunst

Ausstellung in Gerresheim : Kunstwerke aus Schnipseln von Comics

Tom Schrage und sein Werk „Hellybot“ (oben). Foto: privat

Gerresheim Die Vernissage für die ungewöhnliche Ausstellung in der Galerie Art Room ist am Samstag, 4. August.

Den Gerresheimer Künstler Tom Schrage kennt man vorrangig für seine Pop-Art-inspirierten Siebdruckwerke oder grob bearbeiteten Holzskulpturen. Nun überrascht er nach zehnjähriger Ausstellungsabstinenz in Düsseldorf mit einer Einzelschau in der Galerie Art Room in Gerresheim, in der ausschließlich Papier-Collagen aus zwei verschiedenen Schaffensperioden gezeigt werden.

Anfänglich als künstlerische Fingerübung und malerischer Auszeit gedacht, eroberten die Collagen zunehmend ihren Platz in seinem Schaffen. Als Pate für die schöpferische Zerstörung der ersten, „freien Arbeiten“, dienten ihm Lehr- und Schulbücher aus der Kindheit, Jugendmagazine, Comics und Filmjournale aus der Teenagerzeit oder aber zeitgemäße Sachbücher und Kunstkataloge. Schrage erschafft aus den liebevoll freigelegten Papierschnipseln neue Visionen aus den „Trümmern“ seiner alten Welt, widmet Orte, Dinge und Zusammenhänge um und lässt daraus fremdartige und humorvolle Konstruktionen entstehen.

Ging es bisher in Schrages Collagen um das Aushebeln der Wirklichkeit, einer Art Realitätsumwandlung, so werden die Werke der zweiten Serie eher als Fenster zur Seelenwelt ihres Schöpfers verstanden. Diese bedient sich anderer Quellen und unterscheidet sich formal und inhaltlich von den „freien Arbeiten“. Schrage recherchierte in Naturkundebüchern aus den 1970er Jahren und uralten Druckerzeugnissen aus der Jahrhundertwende für die passenden Motive. Vergilbtes Papier, Vögel- und Natur-Fragmente, die in der heutigen Zeit nahezu keine Bedeutung mehr zu haben scheinen, vergangene Welten. Wirken die Werke der Serie „Aus fremden Nestern“ beim ersten Betrachten noch anmutig, so stellt sich in der weiteren Auseinandersetzung doch eine nachdenkliche, melancholische Stimmung ein.