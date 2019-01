Neueröffnung : Von Baby-Dance bis Bollywood

Gerresheim Heidemarie Exner hat in Gerresheim die „TanZeit“ eröffnet, das „erste Familien-Tanzstudio Deutschlands“, wie sie selbstbewusst sagt.

Damit wäre das Repertoire anderer Tanzschulen vielleicht schon erschöpft. In der „TanZeit“ von Heidemarie Exner kommen aber noch Latein und Standard, Disco Fox und Dance Fusion, Hochzeitstanz und Salsa, Bauchtanz und Bollywoord hinzu. Was den Familiencharakter jedoch am besten unterstreicht, ist der Familientanz: Mutter, Vater, Kinder haben die Tanzschule für sich und können sich mal so richtig gehen lassen. Nur mit Seniorengruppen tut sich die Tanzpädagogin noch etwas schwer: „Die sind immer so anspruchsvoll, wollen nicht unbedingt jede Woche tanzen, das ist schwierig. Aber natürlich ist auch die Oma mit ihrem Enkel herzlich willkommen.“

Up to date Heidemarie Exner geht mit der Zeit, bietet auf ihrer Homepage zum Beispiel Blog und Podcast an, gibt Tanz-Tipps und weiht User in ihre Tanz-Weisheiten ein. Workshops Am Samstag, 19. Januar, bietet die „TanZeit“ zwei außergewöhnliche Workshops an: Zunächst steht zwischen 10 und 13 Uhr der Orientalische Tanz im Vordergrund, zwischen 14 und 17 Uhr dann der Bollywood Dance – beides zum Kennenlernen oder Auffrischen. Unter dem Titel „Tanz dich frei“ gibt Heidemarie Exner auch Einzel-Coaching. Kontakt Kölner Tor 36, Telefon 0211-17426910, Internet: www.tanzeit-duesseldorf.de

Mit dem eigenen Tanzstudio in Gerresheim hat sich Heidemarie Exner einen Traum verwirklicht, für dessen Erfüllung jedoch ein langer Anlauf nötig war. Die Kurzversion: Nach dem Abitur studierte sie in Jena, Sozialwissenschaften und Philosophie, arbeitete zudem in einem Tanzstudio in Erfurt, hatte die Thüringerin doch auch eine Ausbildung am Deutschen Institut für Tanzpädagogik in Berlin absolviert. Plötzlich stand die Bafög-Rückzahlung an. „Ich habe fünf Stunden am Tag als Erzieherin im Kindergarten und am Nachmittag noch mal sechs Tage die Woche fünf Stunden in der Tanzschule gearbeitet, das war auf Dauer natürlich zu viel.“ Also kehrte sie auf ihren ursprünglichen Berufsweg zurück, bekam eine Referendariatsstelle am Lessing-Gymnasium in Düsseldorf, mit ihrem Mann Martin zog sie nach Gerresheim. „Dann wurde ich schwanger“, sagt Exner, „und mir war klar: Ich kehre nicht an die Schule zurück, nach einer Pause mache ich mein eigenes Tanzstudio auf.“