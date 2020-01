Bürobau in Düsseldorf : Startschuss für Eclipse-Turm am Kennedydamm

Das 16 Etagen hohe Bürogebäude soll 2022 fertig sein. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers wird einen Großteil der Fläche beziehen.

Der Anfang ist gemacht: Der Projektentwickler Developer hat für den futuristischen Büroturm Eclipse am Kennedydamm den Spatenstich gefeiert. Das Projekt entsteht in einem Joint Venture mit einem Staatsfond aus dem mittleren Osten. „Das ist ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung des Bürostandortes am Kennedydamm. Mit Eclipse entsteht ein städtebaulicher Hingucker“, sagte Oberbürgermeister Thomas Geisel. An der Georg-Glock-Straße 22 wird auf einem circa 8700 Quadratmeter großen Grundstück ein 16-geschossiges Büro-Hochhaus mit Restaurantbereichen hochgezogen.