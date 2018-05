Gerresheim: Sozialwohnungen statt Flüchtlingsunterkunft

Gerresheim Die Flüchtlingsunterkunft an der Heyestraße 51-53 wird Mitte des Jahres aufgegeben. Die marode Immobilie soll dann abgerissen werden, die städtische Tochter SWD soll in einem Neubau bis zu 150 Sozialwohnungen errichten.

So weit waren die Ausführungen von Miriam Koch, Leiterin des Amtes für Migration und Integration, in der Bezirksvertretung 7 eigentlich identisch mit der Intention eines Antrags von SPD, Grünen und FDP. Nur in einem nicht unerheblichen Punkt wich der Inhalt ab: Während Koch die Immobilie auf städtischem Grundstück ausschließlich für anerkannte Asylbewerber und Obdachlose nutzen und in Verantwortung des Amtes weiterführen will, hatten die Politiker eigentlich daran gedacht, es allen Berechtigten zugänglich zu machen. Erst recht die CDU, die dort zum geförderten auch preisgedämpften Wohnraum und sogar Eigentum realisieren wollte.