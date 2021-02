Senioren in Düsseldorf : Neuer Betreiber für Heinrich-Zschokke-Haus schon ab 1. März?

Senioren in Düsseldorf

Gerresheim Die Übernahmegespräche für das Seniorenwohn- und Pflegeheim in Gerresheim stehen laut Auskunft der beratenden Anwälte kurz vor einem Abschluss.

Der Verein Heinrich-Zschokke-Haus als Betreiber des gleichnamigen Seniorenwohn- und Pflegeheims an der Hagener Straße 58 in Gerresheim wird saniert. Das Amtsgericht Düsseldorf hat die Eigenverwaltung angeordnet. Das haben die beratenden Rechtsanwälte Marc d’Avoine und Peter Mazzotti von der Kanzlei ATN d’Avoine Teubler jetzt bestätigt. Bereits am 27. November 2020 hatte der Vorstand beim Amtsgericht den Antrag zur Durchführung des Verfahrens gestellt.