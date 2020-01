Schule in Düsseldorf : Biesenbach besucht Gymnasium

Der NRW-Justizminister diskutierte mit Schülern des Marie Curie in Gerresheim.

Die Rechtskunde-AG des Marie-Curie-Gymnasiums in Gerresheim bekam jetzt Besuch aus dem NRW-Ministerium. Justizminister Peter Biesenbach folgte in Begleitung des Landtagsabgeordneten Marco Schmitz der Einladung der Schülergruppe und ihrer Leiterin, Richterin Silke Borris. Etwa 60 interessierte Schüler, aktive und ehemalige Teilnehmer der freiwilligen Arbeitsgemeinschaft Rechtskunde, wollten sich das nicht entgehen lassen.

Biesenbach betonte den Wert und die Wichtigkeit der Rechtskunde-AGs, die es in Nordrhein-Westfalen seit mehr als 50 Jahren gibt: „Wir haben in unserem Bundesland gut 800 Rechtskunde-AGs von der Grundschule bis zum Gymnasium. Ziel ist es, Verständnis für das Wesen und die Ordnungsaufgabe des Rechts zu wecken und Jugendlichen den Rechtsstaat als Wertesystem nahezubringen. Die Schüler sollen Grundkenntnisse der Rechtsordnung erwerben und mit den Aufgaben der Rechtspflege vertraut gemacht werden.“

In der Fragerunde mit dem Minister wurden dann viele verschiedene Themen behandelt. Für die Schüler erschienen dabei manche Regelungen in unserem Rechtsstaat nicht unbedingt immer logisch gelöst. So erklärte Biesenbach beispielsweise, wieso in Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern manche Betäubungsmittel verboten sind. Die Diskussion streifte aktuelle politische Themen wie etwa Probleme durch Clankriminalität, ob die Gesellschaft derzeit einen Rechtsruck erlebt und was es mit den Reichsbürgern eigentlich auf sich hat.