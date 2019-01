Integration: Flüchtlingskinder werden Künstler

Gerresheim Ausstellung im Café Mittendrin zeigt Ergebnisse eines Integrationsprojekts.

Seit Anfang vergangenen Jahres wird in der Flüchtlingseinrichtung an der Manthenstraße mit Kindern aus Syrien und Irak ein Integrationsprojekt der Evangelischen Kirchengemeinde Gerresheim durchgeführt, das jetzt für Aufsehen sorgt. „Wir haben mit Gesellschaftsspielen begonnen, das allein war aber auf Dauer zu einseitig“, sagt Projektleiterin Ellen Schneiders, die mit Bärbel Jöllenbeck eine Partnerin fand, die ein besonderes Talent mitbrachte. „Seit 20 Jahren führt sie Kinder an kreatives Malen heran, das passte perfekt“, erzählt Schneiders.