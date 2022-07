Serie Ehrenamtler in Düsseldorf : Ingrid Schmitz hört zu

Düsseldorf Die Gerresheimerin hat sich lange in der Caritas-Diakonie-Sprechstunde engagiert und dort viele Menschen beraten und Hilfen vermittelt.

Ingrid Schmitz hat eine sehr herzliche und zupackende Art. Da verwundert es wenig, dass die Gemeindeschwester der katholischen Kirchengemeinde Gerresheim sie vor gut zehn Jahren für ein Ehrenamt gewinnen wollte. Damals war Schmitz nach 40 Jahren als Grundschullehrerin, davon 34 Jahre an der Ferdinand-Heye-Schule, gerade erst in den Ruhestand gewechselt. Deshalb wollte die heute 75-Jährige auch erst einmal eine Pause einlegen. Doch nach einigen Monaten brachte Schmitz sich in die Gemeindecaritas mit ein, engagierte sich zum Beispiel für Flüchtlinge und leitete den Senioren-Besuchsdienst. Ihre Motivation dafür: „Da ich privat und beruflich immer auf der Sonnenseite des Lebens gestanden habe, wollte ich etwas an Menschen zurückgeben, die es im Leben nicht leicht haben.“