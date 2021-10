Glaube und Tierschutz in Düsseldorf : Tiersegnung unter freiem Himmel in Gerresheim

Düsseldorf Rund 80 Hunde und ihre Halter kamen zum Gottesdienst von Pfarrer Oliver Boss. Die Motivation, sein Tier segnen zu lassen, war ganz unterschiedlich.

So wundert es nicht, dass an diesem Vormittag, vor allem Hundesenioren oder Vierbeiner dabei waren, die nicht mehr so fit und agil unterwegs sein können. Wie Pascha, der die Szenerie ganz entspannt an der Seite von Frauchen Renate Mittelstaedt verfolgte, die sich aktiv im Tierschutzverein Düsseldorf engagiert, der den Gottesdienst gemeinsam mit Pfarrer Boss gestaltete.

Vom Tierheim Düsseldorf war Hundetrainerin Annette Grisorio vertreten, die in ihren Fürbitten um Beistand und Segen für die Mitgeschöpfe bat, die es nicht so gut getroffen haben, wie die Hunde, die an diesem Samstag in Gerresheim gesegnet wurden.

Die nächste Tiersegnung in Düsseldorf findet am 7. November, 14 Uhr, in St. Andreas statt.