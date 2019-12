Interview mit Nichts-Manager Tobias Cremer : „Ich bin nun mal ein Kind der 1980er Jahre“

RP-Redakteur Oliver Wiegand (l.) ist ganz begeistert von Tobias Cremers Carrerabahn, die im Keller dessen Hauses in Gerresheim steht. Foto: privat

Düsseldorf Er sammelt Carrera-Bahnen, macht diese Leidenschaft zu Geld und managt im Übrigen die Band Nichts - zu der er nun auch einen Film gedreht hat. Wir haben Tausendsassa Tobias Cremer aus Düsseldorf getroffen.

In der Adventszeit wichtelt jeden Tag ein RP-Redakteur einem Kollegen ein Blind Date für ein Interview zu. Heute trifft Oliver Wiegand Tobias Cremer, einen leidenschaftlichen Carrerabahn-Fan und Manager der Band Nichts. Der Ort: sein Haus in Gerresheim.

Hier sieht es ja aus, als sei die Zeit stehen geblieben. So eine Carrerabahn hatte ich den 1970ern auch.

Tobias Cremer Ich habe mehr als 50 Bahnen und an die 2000 Autos. 1977 habe ich meine erste Bahn geschenkt bekommen, seitdem bin ich davon fasziniert. Irgendwann habe ich beschlossen, damit Geld zu verdienen.

Cremer Ich veranstalte mit den Rennbahnen Firmenveranstaltungen, Messen und so weiter. Die Rennbahn bringt Kunden und Mitarbeiter zusammen und fördert die Kommunikation. Zudem ist sie mit Brandings ein idealer Werbeträger. Früher hab’ ich pro Jahr 200 Bahnen in ganz Deutschland und Europa aufgebaut, mittlerweile mache ich etwas weniger.

Autofan sind Sie aber immer noch, oder? Wenn ich mich nicht täusche, hängt da ein Foto von einem Opel Kadett C-Coupé an der Wand...

Cremer Ich bin nun mal ein Kind der 1980er Jahre, und schon damals hatte der Wagen so ein bisschen Kult-Charakter. Meiner hat übrigens Weber-Vergaser und knapp 200 PS, da geht richtig was.

Cremer Ja, dazu bekenne ich mich. Wenn man in der Stadt wohnt, kann man viel mit dem Fahrrad erledigen.

Cremer Ich bin auch musikalisch immer noch großer Fan der 1980er Jahre. Vor fast zwei Jahren war ich auf einem Konzert der Band Nichts im KIT am Rheinufer. Das hat mich fasziniert.

Cremer (lacht) Das KIT ist halt keine Konzerthalle, wir haben in Düsseldorf einfach viel zu wenig Auftrittsmöglichkeiten für Bands mit bis zu 500 Gästen. Aber ich habe an dem Abend beschlossen, dass es noch viel mehr solche großartigen Auftritte geben könnte. Die Musiker von Nichts kannte ich von früher und so sind wir schnell wieder ins Gespräch gekommen. Seitdem kümmere ich mich um die Band, betreue die Facebook-Seite, lege die Strategie der Band fest und koordiniere Anfragen zu Auftritten.