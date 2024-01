Hundebesuchsdienst des DRK Wie Hunde demenzkranken Senioren ein Lächeln ins Gesicht zaubern

Wenn man die beiden zusammen sieht, könnte man die Seniorin und die junge Frau mit ihrem Hund an der Leine für Großmutter und Enkeltochter halten. Gemütlich laufen Erika H. und Lena Brender die Gerresheimer Fußgängerzone entlang, und setzen sich dann in ihr Lieblingscafé. Seit zwei Jahren treffen sich die beiden immer sonntags, gehen zusammen mit dem Labrador-Mischling Elli spazieren, trinken Café oder verbringen Zeit in der Wohnung von Erika H. Sie gehen vertraut, fast freundschaftlich miteinander um, lachen viel und tauschen sich über ihr Leben aus. Das macht die 32-Jährige ehrenamtlich. Denn: Sie ist Hundebesucherin vom Deutschen Roten Kreuz (DRK).