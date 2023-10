Straßenfeste in Düsseldorf Die Heyestraße feiert am 21. Oktober mit buntem Mitmachprogramm

An dem Samstag wird auch das neue Logo der Heyestraße-Süd offiziell vorgestellt. Das durch das Zentrenmanagement neu gebildete Netzwerk – bestehend aus interessierten Geschäftsleuten, Vereinen, sozialen Einrichtungen und der Anwohnerschaft – hat in einem Abstimmungsprozess in Zusammenarbeit mit dem Gerresheimer Grafik-Designer Knut Roitzheim ein Logo entwickelt, das für Veranstaltungen und Werbemittel auf der Heyestraße-Süd genutzt werden kann. Auf dem Plakat zum Aktionstag 2023 ist es zum ersten Mal zu sehen. Außerdem werden bedruckte Stofftaschen, Kugelschreiber und Aufkleber an die Teilnehmer des Aktionstages verteilt, damit sie diese an ihre Kundschaft und Mitglieder weitergeben können.