Handel in Düsseldorf : Fünf nach Zwölf an der Heyestraße

An der Heyestraße in Gerresheim herrscht Tristesse. Die Händler beklagen massive Umsatzeinbußen, die Aufenthaltsqualität ist mangelhaft. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Die Händler schlagen Alarm, Zwangsversteigerungen werden befürchtet, auch der Zusammenhalt bröckelt.

Das alles könnte Mut machen, eine Perspektive aufzeigen, die Stimmung ist aber eine andere – zumindest unter den Händlern. In der Sitzung der Bezirksvertretung 7 war die wirtschaftliche und soziale Situation im Gerresheimer Süden Thema. Zahlreiche Nackenschläge mussten die Geschäftsleute in der Vergangenheit erleiden: Warten auf das Glasmacherviertel, Wegfall der Unfallkasse als Arbeitgeber und der Sparkasse, Parkplatznot, Abriss und Neubau an der Hagener Straße, Konkurrenz durch die Benderstraße sowie mangelnde Aufenthaltsqualität. Dass die Stimmung entlang der Einkaufsstraße demnach nicht rosig ist (Leerstands-Quote: 25 Prozent), war klar. Dass alles noch viel schlimmer zu sein scheint, machte in der Sitzung aber der Apotheker Stefan Major klar: „Es ist nicht mehr fünf vor, es ist längst schon fünf nach Zwölf“, klagt er.

Projekt Da Gerresheim wohl so schnell von der Stadt keine Hilfe zu erwarten hat (im Zuge des Quartiersmanagements wurden zwei „Vertiefungsräume“ festgelegt, Gerresheim ist aber nicht darunter), ergreift das Netz gegen Armut nun Initiative, wie Sprecherin Cornelia Oßwald erklärt. Bei der Stiftung Wohlfahrtspflege sind Gelder für ein Quartiersprojekt beantragt, eine Entscheidung wird Ende des Jahres erwartet. Das Projekt soll drei Jahre laufen, ein mobiler Bus stünde dann für das Projekt zur Verfügung, im Frühjahr 2020 könnte der Startschuss erfolgen. Persönlich Cornelia Oßwald wird am 6. Oktober aus ihrem Dienst bei der evangelischen Kirche verabschiedet. Die Pfarrerin und ihren Mann zieht es nach Norddeutschland, später wollen sie sich in Bonn niederlassen.

Der Kundenschwund sei enorm, sogar ein renommierter Laden wie Tabakwaren Philipp denke darüber nach, aufzugeben. Sollte im Glasmacherviertel ein neuer Vollsortimenter mit vielen Parkplätzen hinkommen, sei ein solcher Publikumsmagnet der endgültige Todesstoß für die Heyestraße. Dass in dem Neubauviertel, dessen Entwicklung natürlich viel zu lange dauere, auch noch das ursprünglich vorgesehene Gewerbeband gestrichen worden sei, „ist für uns fatal“. Da an der ursprünglichen Planung inzwischen so viel herumgedoktert worden sei, fordert Major eine neue Bürgerbeteiligung. Oder doch wenigstens einen ausreichend großen Park&Ride-Platz in der Nähe, um dem hohen Parkdruck an der Heyestraße Herr zu werden.