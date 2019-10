Verkehr in Düsseldorf : Grünen wollen Tempo 30 für die Benderstraße

Verkehr in Düsseldorf

Die Grünen im Stadtbezirk 7 fordern für ein Teilstück der Benderstraße eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30. Einen entsprechenden Antrag will die Partei in der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung 7 stellen. Es geht dabei um das Stück von der Einmündung Friedingstraße bis zur Von-Gahlen-Straße.

Auf dem genannten Abschnitt gebe es eine Grundschule, einen Kindergarten, ein Altenheim und einen Spielplatz. Mit dem Umbau der Benderstraße sei bereits Tempo 40 eingeführt worden. Dennoch sei die Verkehrssituation weiterhin gefährlich – auch für Radfahrer. Diese müssten direkt neben den parkenden Autos fahren, Autos würden oft ohne Sicherheitsabstand überholen. „Was eine sich öffnende Autotür in so einer Situation bedeutet, möchte man sich nicht ausmalen“, heißt es in der Begründung.