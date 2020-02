Tiefbau in Düsseldorf : In drei Gerresheimer Straßen werden die Kanäle erneuert

Betroffen sind Märkische, Manthen- und Glasbläserstraße. Start ist im April, die Arbeiten dauern bis 2023. Es fallen Kosten von fünf Millionen Euro an.

Wer die Kanalbauarbeiten im Bereich Heckteich- und Höherhofstraße verfolgt hat, dürfte sich mit Grausen abwenden: Ab April wird in drei weiteren Straßen in Gerresheim gebuddelt. Märkische, Manthen- und Glasbläserstraße erhalten neue Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle von insgesamt 1,7 Kilometer Länge. Mehr als fünf Millionen Euro kostet die Maßnahme, die erst drei Jahre später beendet sein wird. Allerdings: Es wird eine Wanderbaustelle sein, wie Bärbel Reifgens in der Sitzung der Bezirksvertretung 7 ausführte, es sind immer nur Abschnitte von 30 Metern Länge betroffen, dort ist in der Regel dann aber eine Vollsperrung notwendig. Start ist an der Glasbläserstraße, dann kommt die Manthenstraße an die Reihe, zum Schluss wird in der Märkischen Straße gearbeitet. Für den Schulbus wird es eine Ersatzhaltestelle geben.