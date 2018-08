Gerresheim: Katrin Saran in Pflanzen-Illustratorin

Porträt Gerresheim : Zwischen Kunst und Biologie

Katrin Saran in ihrer Gerresheimer Wohnung, in der selbstverständlich das Grün der Pflanzen dominiert. Foto: Endermann, Andreas (end)

Gerresheim Katrin Saran hat als Pflanzen-Illustratorin lange vor allem Lehrbücher bestückt. Inzwischen ist ihr Beruf vom Aussterben bedroht.

Als Pflanzen-Illustratorin zeichnet Katrin Saran detailgetreue Bilder von Pflanzen. Eine Tätigkeit, die viel Zeit veranschlagt und in Zeiten der Digitalisierung vom Aussterben bedroht ist. Doch mit ihrer Tätigkeit schafft Saran etwas, das weder Kameras noch Computer bieten: eine Verbindung aus Naturwissenschaft und Kunst.

Beim Eintritt in Katrin Sarans Wohnung in Gerresheim offenbart sich sofort ihre Liebe fürs Grün. Überall stehen große und kleine Pflanzen, an den Wänden hängen einige ihrer Illustrationen. Diese Liebe begann schon in der Kindheit der gebürtigen Düsseldorferin. Aufgewachsen in Holthausen verbrachte sie viel Zeit bei ihrem Großvater auf dem Land, der einen großen Garten hatte. Dieser war für sie nicht nur Zufluchtsort aus der Großstadt, sondern auch Inspiration. Schon als Kind malte sie Bilder von Pflanzen. Nach bestandenem Abitur setzte sie dieses Hobby fort. An der Fachhochschule in Krefeld studierte sie visuelle Kommunikation. „Ich wollte lernen, bewusst mit den Dingen umzugehen“, erzählt sie. Gemeint ist damit eine detailgetreue Arbeit, denn das macht Katrin Sarans Werke aus.

Info Buch über Düsseldorfer Bäume geplant Historie Neben ihren Illustrationen arbeitet Katrin Saran aktuell auch an einem eigenen Buch. Dabei beschäftigt sie sich mit Bäumen in Düsseldorf. Thema ist jedoch nicht Biologie, sondern die Geschichte der Bäume. Dabei will sie über die Herkunft markanter Bäume und den Grund für ihren Ort im Stadtbild berichten. Termin Die Erscheinung ist für Frühjahr des kommenden Jahres geplant.

Ihre Aufgabe ist es, Pflanzen originalgetreu auf Papier abzubilden. Das bedeutet für sie Blüten und Blätter nicht nach Gutdünken zu illustrieren, sondern sie mit jedem kleinsten Detail abzubilden. Eine herausfordernde Aufgabe, da das Zeichnen von Pflanzen durch unterschiedliche Färbungen, Lichteffekte und Schattierungen nicht so einfach von der Hand geht. So kostet sie ihre Arbeit viel Mühe und Zeit, sowohl bei der Recherche als auch in der Ausführung. „Mir ist es wichtig, dass meine Arbeit Hand und Fuß hat“, sagt sie.







Da liegt jedoch die Frage auf der Hand, warum sie stattdessen nicht einfach zum Fotoapparat greift. „Ich kann als Zeichnerin auch mit Kontrasten spielen“, sagt sie. Gemeint ist damit, gewisse Teile einer Pflanze hervorzuheben, wenn diese im Kontext der Abbildung von besonderer Bedeutung sind. Zu den Kunden eines Pflanzen-Illustrators zählen dementsprechend insbesondere Verleger von Lehrbüchern zum Thema Biologie. Beim Anfertigen ihrer Zeichnungen arbeitet sie vollkommen analog. Erst nach Vollendung scannt sie ihr Werk ein, um es zu digitalisieren. „Ich habe eine Zeit lang am Computer gezeichnet“, sagt sie, „doch dabei merkte ich, dass ich dadurch schlechter im analogen Zeichnen werde, sodass ich wieder damit aufgehört habe.“ Doch diese ehrenvolle Haltung hat seine Kosten.