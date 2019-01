Senioren : Wo alte Menschen wohnen können

Stadtbezirk 7 435 geförderte Wohnungen im Stadtbezirk 7 sind besonders für Senioren geeignet.

Eine Anfrage des Linken Wolfram Müller-Gehl in der letzten Sitzung der Bezirksvertretung 7 lieferte interessante Erkenntnisse über den Wohnraum, der speziell auf ältere Menschen zugeschnitten ist. Vor dem Hintergrund, dass selbstredend auch im Stadtbezirk 7 die Menschen im Schnitt immer älter werden, wollte Müller-Gehl wissen, wie viele öffentlich geförderte und seniorengerechte Wohnungen es gibt und wann diese womöglich aus der Förderung herausfallen. Zudem wollte der Bezirkspolitiker erfahren, was die Stadt denn prinzipiell unternehme, um den rasant steigenden Bedarf im Stadtbezirk 7 in Zukunft decken zu können.

Ein Blick in die Zukunft: Es würden überall dort neue öffentlich geförderte Wohnungen entstehen, wo auch neue Wohnbaugebiete generiert werden, das gibt das Handlungskonzept Wohnen vor. Im Stadtbezirk 7 seien das vor allem die Wohnbaugebiete Am Quellenbusch und das Glashüttengelände. Zudem würde schon seit Jahren insbesondere auch die Planung kleinerer Wohnungen für Einpersonenhaushalte forciert. Darüber hinaus seien in jüngster Zeit an mehreren Stellen im Stadtbezirk 7 Wohnungen gefördert worden, die zwar keine offizielle Zweckbindung haben, die jedoch in Abstimmung mit dem Eigentümer gezielt an ältere Menschen vermietet werden – zum Beispiel an der Dreherstraße, der Gräulinger Straße und der Torfbruchstraße in Gerresheim.