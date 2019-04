Blaulicht : Feuer zerstört Gerresheimer Restaurant

Die Flammen schlugen aus dem Restaurant und beschädigten das Gebäude an der Benderstraße. Foto: Ilja Kutorski

Düsseldorf Der Schaden beim Ristorante Lerose liegt bei etwa 250.000 Euro. Nach der Brandursache wird ab heute gesucht.

(lod) Das italienische Restaurant „Lerose“ an der Benderstraße in Gerresheim ist Samstag bei einem Brand zerstört worden. Das Feuer sei gegen 13 Uhr ausgebrochen, nach ersten Erkenntnissen im Küchenbereich. Etwa 30 Gäste und sieben Mitarbeiter hätten sich in Sicherheit bringen können, sagte ein Polizeisprecher.