Natur in Düsseldorf Anwohner wundern sich über Fällungen

Groß war das Entsetzen jetzt bei den Anwohnern, als an der Quadenhofstraße in Gerresheim in großem Stil Bäume gefällt wurden. Und da diese auf der Fläche standen, auf dem sich eine Kleingartenanlage befindet, den Pächtern dort aber im Frühjahr vom Käufer des Grundstücks gekündigt wurde, war der Argwohn groß. Einer der Betroffenen berichtet, dass die ARE Gerresheim GbR die Anwohner am 6. Oktober von den bevorstehenden Fällungen in unfrankierten Briefen und ohne Angabe von Personen oder Kontaktinformationen in Kenntnis gesetzt hätte, am darauffolgenden Montag hätten die Arbeiten dann begonnen und würden seitdem andauern.