Kirchengemeinden in Düsseldorf : Einführungsgottesdienst für zwei neue Pfarrerinnen in Gerresheim

Für Christina von Bennigsen-Mackiewicz ist es die erste Stelle in Gerresheim. Foto: evdus

Düsseldorf Die beiden Seelsorgerinnen werden nun offiziell in ihr Amt eingeführt. Der Gottesdienst findet am Sonntag draußen vor der Gustav-Adolf-Kirche statt. Die Frauen wollen neue Formate in der Gemeinde umsetzen.

Von Julia Brabeck

Bereits seit vergangenem Sommer gehören Christina von Bennigsen-Mackiewicz und Karin Oehlmann zum Pfarrteam der evangelischen Gemeinde Gerresheim. Eingeführt in ihr Amt werden die beiden Pfarrerinnen aber erst jetzt bei einem Gottesdienst durch Superintendent Heinrich Fucks vom Evangelischen Kirchenkreis Düsseldorf. Dieser findet am Sonntag, 27. Juni, um 14 Uhr draußen vor der Gustav-Adolf-Kirche, Heyestraße 93, statt. Aufgrund der eingeschränkten Sitzplatzzahl wird der Gottesdienst am Abend online auf der Webseite www.evangelisch-in-gerresheim.de gezeigt.

Christina von Bennigsen-Mackiewicz tritt in Gerresheim ihre erste Pfarrstelle an. Die gebürtige Neusserin hat ihr Theologiestudium an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal und an der Universität Bonn absolviert. Ihr Vikariat, die praktische Ausbildungszeit für Pfarrerinnen und Pfarrer, machte die 35-Jährige in der Kirchengemeinde Oberkassel und ihren Probedienst in der Mirjam-Kirchengemeinde. Einer ihrer Schwerpunkte liegt auf der Kinder- und Jugendarbeit. Gerade für Familien will die Pfarrerin Ansprechpartnerin sein und schafft für diese auch neue Formate. „In meiner letzten Gemeinde habe ich so zum Beispiel einen Kindergottesdienst entwickelt, in dem der Gottesdienst nachmittags zur Abholzeit in der Kita stattgefunden hat. So war der Weg für die Familien kurz, die Hemmschwelle, einfach mal zu bleiben und mitzumachen, niedrig, und es ließ sich gut in den Alltag der Familien integrieren“, sagt von Bennigsen-Mackiewicz.

Karin Oehlmann ist auf der Schwäbischen Alb geboren, in Reutlingen aufgewachsen und studierte ab 1994 Evangelische Theologie in Tübingen. Neben der Theologie gilt ihre Liebe der Geschichte. Darum entschloss sie sich zu einem Doppelstudium und erwarb auch einen Abschluss in Zeitgeschichte. Gegenstand ihrer Forschung war Stephanie von Mackensen, die in den 1960er Jahren in Gerresheim lebte.