Eigentümerwechsel : Seniorenheim-Mieter ärgern sich über neuen Besitzer

Düsseldorf Bewohner des Gerresheimer Wohnheims fühlen sich von der SWD schlecht informiert.

Das Gerresheimer Seniorenzentrum am Lohbachweg, das bislang vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betrieben wurde, hat mit der Städtischen Wohnungsgesellschaft Düsseldorf (SWD) einen neuen Eigentümer gefunden. Gestern hat sich die Wohnungsgesellschaft als neuer Vermieter den Hausbewohnern vorgestellt. Wie geht es mit dem Senioren-Wohnheim am Lohbachweg 35 in Zukunft weiter? Während das ebenfalls dort betriebene Altenheim den Standort bereits gewechselt hat, bleiben die 90 Mieter des Wohnheims vor Ort. Seit Bekanntgabe des Vermieterwechsels sei die Informationslage nicht wirklich klar gewesen, kritisiert Mieter Werner Schulz. „Wir fühlten uns richtig vor den Kopf gestoßen, da wir erst mal über nichts informiert wurden. Das hat im August für schlaflose Nächte gesorgt.“ Der 78-Jährige wohnt seit zehn Jahren in dem Senioren-Wohnkomplex und hätte sich nach Bekanntgabe des Vermieterwechsels eine schnellere und bessere Informationspolitik der SWD gewünscht. Die hatte am gestrigen Mittwoch zur ersten Mieterversammlung geladen. „Das war unsere Vorstellung als neue Vermieter des Hauses. Natürlich möchten wir mieterfreundlich agieren und haben deshalb die Gelegenheit genutzt, um den dortigen Bewohnern die neuen Ansprechpartner vorzustellen“, erklärt Roland Redmer, Prokurist der Wohnungsgesellschaft.