Tierheim Düsseldorf Gottes Segen für Enzo & Co

Das Team Gassi des Tierheims in Rath hat einen Termin immer im Kalender markiert: die Tiersegnung in Gerresheim. Hundetrainerin Annette Grisorio sucht gemeinsam mit den ehrenamtlichen Gassigängern die Kandidaten aus, die mit auf das große Abenteuer dürfen. Denn die muntere Truppe muss dafür mit der Straßenbahn fahren. Enzo war zum ersten Mal dabei und machte seine Sache sehr gut. Der geschätzt achtjährige kleine Rüde blieb selbst in der vollen Bahn ruhig, obwohl er es sonst nicht so mag, wenn ihm Menschen zu sehr auf die Pelle rücken.