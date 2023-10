Fotoausstellung in Düsseldorf Auf Motivsuche am Wegesrand

Arrangierte Pflanzen für Stillleben sind das eine, Wildwuchs in seiner ganzen Biodiversität das andere. Sie mit der Kamera einzufangen, sieht Pietrek als Herausforderung. In Schweden und Dänemark kamen ihr im Sommer 2022 beispielsweise Lupine, Klee, Klatschmohn oder die Wegwarte vor die Linse. Die Wiesenblumen brachten die Künstlerin gleich auf die Idee für ein Folgeprojekt zu „Artenvielfalt am Straßenrand“: „Ich würde diesen Zyklus mit Wildpflanzen und Gräsern arrangiert in Vasen im nächsten Jahr gerne weiterführen“, stellt Sibylle Pietrek in Aussicht.