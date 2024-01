Ausstellung in Düsseldorf Fotokunst im Spannungsverhältnis zwischen Architektur und Natur

Das komplexe Spannungsverhältnis zwischen Architektur, meist im morbiden Zustand, und Natur beleuchtet die aktuelle Einzelausstellung von Fotokünstler Eberhard Vogler in der Gerresheimer Produzentengalerie Art Room. Der 60-jährige Autodidakt aus Wuppertal, der seit 2021 ein berufsbegleitendes Studium an der Freien Akademie der bildenden Künste (fadbk) in Essen absolviert, zeigt eine Auswahl von Bildern, auf denen Farben und Formen zu stets neuen Beziehungskonstellationen finden. Ein künstlerisches Studium nachzuholen, sei der „Jugendtraum eines Spätberufenen“.