Düsseldorfer Geschichte Wie Gerresheim gegründet wurde

Dieses Jahr ist für alle Gerresheimer in Stein gemeißelt: 870. In diesem Jahr wurde der heutige Stadtteil von Düsseldorf gegründet. Oder doch nicht? War vielleicht alles ganz anders? Wie dem auch sei: Peter Stegt sowie Gaby und Peter Schulenberg haben sich auf Spurensuche begeben, Akten in Archiven gewälzt, archäologische Funde ausgewertet, Urkunden interpretiert und ganz viel mit Überlieferungen und Halbwahrheiten aufgeräumt – und all das in einem Buch zusammengefasst. Auf das Wesentliche reduziert, versteht sich, dennoch reicht es für mehr als 80 Seiten, reich bebildert obendrein. Denn Bilder sagen ja manchmal mehr als Worte.