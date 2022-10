Planungen für Düsseldorf-Gerresheim : Licht am Ende des Tunnels

Mehrfach beschrieben Gerresheimer, warum sie den jetzigen Tunnel als Angströhre empfinden und ihn meiden würden. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Rund 150 Interessierte kamen zur Podiumsdiskussion, um dem Wunsch nach einer Untertunnelung am Gerresheimer Bahnhof Ausdruck zu verleihen. Mobilitätsdezernent Jochen Kral stand mit seiner Ablehnung allein auf weiter Flur.

Der Druck wird stärker. Der Abend im alten Bahnhofsgebäude an der Heyestraße hat eindrucksvoll bewiesen, dass die Gerresheimer (und viele Menschen in Vennhausen und Unterbach) nicht gewillt sind, auf einen Fuß- und Fahrradtunnel, wie er schon seit mehr als 20 Jahren am Bahnhof im Stadtteil realisiert werden soll, verzichten wollen. Bei der Podiumsdiskussion votierten alle Teilnehmer aus Politik und verschiedenen Interessengruppen dafür, an dem Vorhaben festzuhalten – bis auf einen: Mobilitätsdezernent Jochen Kral versuchte mehr oder weniger verzweifelt darzulegen, dass die Pläne, so wie sie vor rund zehn Jahren im Detail ausgearbeitet wurden, nicht funktionieren. „Wir können nicht so viel Geld in die Hand nehmen und bekommen dann doch nicht die perfekte Lösung“, sagt er und meinte, dass Rampen keine Aufzüge ersetzen könnten und der Tunnel nicht kompatibel mit dem Radverkehr sei. Kral plädierte dafür, einfachere Alternativen zu finden – auch wenn das noch mal bis 2025 dauert.

Aber Kral, der sich trotz des zu erwartenden Gegenwinds immerhin der Masse gestellt hatte, drang mit seinem Appell nicht wirklich durch. Gerade das Argument Geld – die geplanten Kosten des gemeinsamen Bauprojekts von Stadt und Bahn sind inzwischen auf 40 Millionen Euro explodiert, der städtische Anteil würde rund 22,6 Millionen betragen – zog bei den Anwesenden nicht. In der Innenstadt werde für „Leuchtturmprojekte“ weit mehr ausgegeben, Gerresheim aber gehe stets leer aus. Oder um das Beispiel von Elke Fobbe (SPD) heranzuziehen: „Am Südpark wurde ein P&R-Parkplatz für ungefähr dieselbe Summe gebaut, davon profitieren allenfalls 2000 Pendler. In Gerresheim wären es mehr als 6000.“ Alles eine Frage der Priorisierung also.

Rund 150 Menschen kamen zu der Podiumsdiskussion in Gerresheim. Foto: Marc Ingel

Info Mehrheit für Vorlage der Verwaltung wackelt Politik Es zeichnet sich eine Ablehnung der Verwaltungsvorlage (mit einer Suche nach Alternativen für einen Tunnel in Gerresheim) im Ordnungs- und Verkehrsausschuss am 26. Oktober ab. Norbert Czerwinski von den Grünen sagte jedenfalls schon mal, dass seine Partei die Vorlage nicht unterstützen werde.

Und es geht in Gerresheim ja nicht nur um Barrierefreiheit und die gute Erreichbarkeit der Bahnsteige, sondern vor allem darum, das südliche Gerresheim (und damit eben auch Vennhausen und Unterbach) durch eine städtebauliche Querung optimal anzubinden, wie Karl-Heinz Krems von der „Interessengemeinschaft Gerresheim-Süd verbinden“, die zu dem Abend eingeladen hatte, betonte. Und es geht um den Radverkehr, die viel zitierte Verkehrswende. Denn bislang müssten Radfahrer in dem oft als Angströhre bezeichneten, meist verdreckten und schlecht ausgeleuchteten Tunnel ohne Rampen ihr Rad schultern und schieben. Ein „Monstrum von Brücke“, deren Errichtung statt eines Tunnels plötzlich wieder im Gespräch zu sein scheint, könne das alles nicht leisten, so Krems.

Ansonsten wurden auf dem Podium noch viele weitere Argumente zusammengetragen, die für einen Tunnel sprechen. Teilhabe war ein Stichwort, das mehrfach fiel. So erklärte Monika Mester vom Seniorenrat, dass gerade ältere Menschen rund um die Glashüttenstraße quasi ausgeschlossen seien von Angeboten im nördlichen Gerresheim, weil sie einfach nicht wüssten, wie sie auf die andere Seite kommen sollen. Gerd Kozyk vom Behindertenrat erklärte, dass in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen den Öffentlichen Nahverkehr in Gerresheim nicht nutzen könnten, da der Bahnhof nicht barrierefrei sei. Und Ferry Weber, Vorsitzender des Vereins „Fuß e.V.“ kritisierte, dass der Tunnel den Gerresheimern vor 20 Jahren schlichtweg versprochen worden sei, „und dieses Versprechen wird nun gebrochen“.