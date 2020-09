Düsseldorfer Verkehrspolitik : Politik will Fahrradspur auf der Benderstraße sicherer machen

Politik will Fahrradspur auf der Benderstraße sicherer machen

Die Piktogramme für die Fahrradspur auf der Benderstraße seien zu nah an den Parkbuchten, so die Kritik der Politiker. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düssleldorf Vor knapp zwei Wochen verunglückte eine Fahrradfahrerin auf dem Radstreifen in Gerresheim, der aus diesem Grund nun besser gekennzeichnet werden soll.

Die Politiker des Bezirks 7 (Gerresheim, Grafenberg, Ludenberg, Hubbelrath und Knittkuhl) wollen die Fahrradspur auf der Benderstraße in Gerresheim für Radfahrer sicherer machen, wie sie bei der letzten Sitzung der laufenden Wahlperiode einstimmig beschlossen haben.

Der Hintergrund dieser Entscheidung ist ein Unfall zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin, der sich vor rund zwei Wochen auf besagter Straße ereignet hat. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug am Straßenrand geparkt und übersah beim Aussteigen offenbar die 59-jährige Radfahrerin hinter sich, sodass sie mit ihrem Pedelec gegen die Autotür prallte, stürzte und sich so schwer verletzte, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es war nicht der erste Unfall dieser Art, der sich auf der Benderstraße ereignet hat.