Bürgerprotest in Düsseldorf „Wir machen hier Tempo 30“

Nur: Ganz so einfach und ganz so schnell wird es nicht gehen. Denn die Voraussetzungen für Tempo 30 sind verkehrsrechtlich eigentlich nicht gegeben, da direkt an der Bertastraße keine sensiblen Einrichtungen wie Schulen oder Krankenhäuser liegen. „Das muss schon vernünftig begründet sein“, so Keller – zumal die Verwaltung so etwas auch nicht einfach so umsetzen kann, sondern erst den Weg über die politischen Gremien gehen muss. Die haben aber schon reagiert: In die Bezirksvertretung 7 und den Ordnungs- und Verkehrsausschuss wurden bereits entsprechende Anträge eingereicht.