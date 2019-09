Trauern in Düsseldorf : Neue Trauerhalle in Gerresheim

Gerresheim Nahe am Gerresheimer Friedhof ergänzt die neue Begegnungskapelle das Angebot für Trauerfeiern.

Auf dem Gelände der Friedhofsgärtnerei Karl Krause in Gerresheim gibt es eine neue Trauerhalle mit 50 Sitzplätzen und Platz für bis zu 80 Personen. Eine Kooperation des Bestattungsunternehmens Dischleid und der Friedhofsgärtnerei, die ganz in Friedhofsnähe an der Quadenhofstraße 106 etwas Neues anbieten wollten: „Als Karl Krause uns im Dezember letzten Jahres ansprach, um auf dem Gelände der Friedhofsgärtnerei in seinem Haus eine Trauerhalle einzurichten, waren wir sofort begeistert“, sagt Petra Dischleid. Auf einer Messe knüpften sie erste Kontakte zu einem Innenarchitekten, der die neue Trauerhalle entwarf.