Senioren in Düsseldorf Neue Tagespflege für Aktive im Quellenbusch

Tele-Gym war gestern, inzwischen werden auch in einer Senioren-Tagespflege Fitness-Videos von YouTube abgespielt – zumindest in der neuen Tagespflege für Aktive der Diakonie in der Cottbusser Straße 78 im Neubaugebiet Quellenbusch. Wer meint, diese wäre dort doch eher deplatziert, da die Neubauten nur von jungen Familien mit Kindern bezogen würden, der irrt. Denn die Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft hat beispielsweise im Jakobus-Quartier betreute Seniorenwohnungen geschaffen, die Alloheim-Gruppe betreibt außerdem in unmittelbarer Nachbarschaft eine Senioren-Residenz.